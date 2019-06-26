نجران 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واستواصل أندية مدارس الحي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، تقديم برنامج "إجازتي 4"، تحت عنوان "صيف سعيد و وقت مفيد"، وسط إقبال كبير من الطلاب والطالبات، وأفراد المجتمع.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر مدخلي، أن الفعاليات تتنوع من خلال أربع مسارات، المسار التدريبي والتقني، والتطوعي، والترفيهي، والسياحي، وتستهدف الطلاب والطالبات إضافة إلى أفراد المجتمع لتلبية رغبات وميول المستهدفين خلال فترة العطلة الصيفية، وتشتمل على العديد من الأنشطة و البرامج الهادفة والمنوعة.وبين أن المسار التدريبي والتقني في نادي الحي بمتوسطة نهاوند نفذ أمس، دورة فن الخط العربي، فيما قدم نادي الحي بمدرسة الخانق دورة إدارة الأزمات، والتعثر الكتابي، وتعليم أساسيات اللغة الانجليزية، وقدم المسار الرياضي دورة بعنوان التحكيم الرياضي في الميدان، ودراجتي سر صحتي، في كل من مدرسة أبي حنيفة، وثانوية ابن خلدون، ومركز التدريب الكشفي، كما نفذ نادي حي بالثانوية الثالثة عشر للبنات برنامج سفيرة التخرج، وذلك ضمن المسار الترفيهي.وأكد مدخلي، على أن أندية الحي بمدارس المنطقة تسعى من خلال الأنشطة التعليمية والثقافية والترويحية، إلى تعزيز وصقل مواهب الطلاب والطالبات، وتنمية تفاعلهم الاجتماعي في بيئة جاذبة، عبر تجهيز الأندية بجميع الإمكانيات التي تتيح لجميع أفراد المجتمع ممارسة جميع الأنشطة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.// انتهى //10:24ت م0034