نجران 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسيواصل معرض عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، استقبال الزوار من الطلاب الراغبين في القبول للجامعة للعام الجامعي القادم، عبر تقديم التسهيلات التي تخدمهم بما يضمن لهم استكمال جميع إجراءات التسجيل بالطرق الصحيحة، وذلك بمقر مجمع نجران رويال سنتر.وأبان عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، أن المعرض يبدأ من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 10 مساءً، ويشتمل على ثلاثة أجنحة تتمثل في جناح القبول والتسجيل الذي يتيح التقديم المباشر من قبل زوار المعرض على البوابة الإلكترونية للجامعة، وجناح لإرشاد وتوجيه الطلاب المتقدمين لطلب القبول تُقَدم من خلاله شروحات وعروض مرئية عن آلية القبول والتسجيل والتخصصات المتاحة في الجامعة، وجناح ثالث مخصّصٌ للإجابة عن استفسارات الزوار الخاصة بالقبول.// انتهى //10:24ت م0035