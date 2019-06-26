بغداد 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم مجدداً بملف المناصب والدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة, مبرزة تأكيد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس بأن الكفاءة وليس المحاصصة هي المقياس في تثبيت أصحاب هذه الدرجات,مشيرة في هذا المجال إلى مطالبة الكتل السياسية بالإسراع بإنجاز هذا الملف بعد انجاز ملف الوزارات الشاغرة باستثناء وزارة التربية.وعرجت الصحف على التقرير نصف السنوي الأول الذي يتضمن ماانجز من البرنامج الحكومي منذ تشكيل الحكومة إلى الآن , منوهة بإعلان رئيس الوزراء بانجازه تمهيداً لاطلاع الرأي العام العراقي عليه .وتطرقت إلى الوضع الأمني في البلاد والجهود المبذولة لضمان أمن العاصمة العراقية بغداد وملاحقة الإرهابيين في أنحاء البلاد.// انتهى //10:24ت م0036