أبها 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير غداً، دورة علمية لمدة يومين بعنوان " شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام "، يقدمها الدكتور أحمد بن حمد الونيس، في جامع الإمام البخاري بأبها، من بعد صلاة العصر مباشرة إلى صلاة العشاء.وتأتي هذه الدورة ضمن نشاطات الفرع في إقامة الدورات العلمية والمحاضرات والأنشطة الدعوية لصيف هذا العام ١٤٤0هـ.// انتهى //11:50ت م0064