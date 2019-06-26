جيزان 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واستنظم غرفة جازان غداً، برنامجاً تدريبياً بعنوان " مشروعك السياحي .. من الفكرة إلى الريادة "، وذلك على مسرح الغرفة بمدينة جيزان.ويهدف البرنامج إلى تأهيل الراغبين في الاستثمار بالمشروعات السياحية ومساعدتهم لتأسيس وإدارة مشروعاتهم بطريقة احترافية.ويتناول البرنامج الذي ينفذه المدرب أحمد عسيري، عدداً من الموضوعات التي تهتم بالمشروعات السياحية الصغيرة، ومنها كيفية اختيار المشروع السياحي، وأدوات تحويل الفكرة إلى مشروع سياحي، ومفهوم الاستثمار السياحي، ودراسات الجدوى وتقييم المشروعات.// انتهى//11:54ت م0065