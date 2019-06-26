الخليل - بيت لحم 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، شابين فلسطينيين من بلدة بيت امر شمال الخليل، وفتشت عدة منازل في يطا ودير سامت جنوبا.وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت امر واعتقلت الشاب خلدون قاسم علي أبو دية، والشاب عبدالله بسام محمود الطيطي، وفتشت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما .وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الخطيب عقب اقتحامها بلدة العبيدية شرق بيت لحم.// انتهى //12:06ت م0067