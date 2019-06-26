الجزائر 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، إشراف نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، على حفل تخرج دفعات من الضباط الجديد من الأكاديمية العسكرية مع توقع الإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات لتسهيل عقد مؤتمر وطني للحوار ينتهي بتوافق بين مختلف التيارات الحزبية والسلطة حول الانتخابات الرئاسية القادمة.وتابعت الصحف أشغال اليوم الأول من مؤتمر المنامة بمملكة البحرين تحت شعار "السلام من أجل الازدهار".وفي متفرقات أخرى، نقلت صحف الجزائر الأربعاء، تحذير وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، لدى استقباله وزير الدفاع لدولة مالي إبراهيم ضاهر ديمبيلي، من أن انتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة في غرب ووسط أفريقيا بدأ في 2011، وأن مستوى التهديد الإرهابي في منطقة الساحل يبقى عاليا.// انتهى //12:07ت م0068