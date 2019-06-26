الطائف 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية حملة رقابية مكثفة على المنتزهات السياحية المستثمرة، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالأنظمة والتعليمات، ومزاولة الانشطة وفق التراخيص المستخرجة.وأوضحت الأمانة أنه تم رصد العديد من المخالفات الصريحة للوائح البلدية منها عدم وجود تراخيص نظامية، ومخالفة النشاط، وبيع مواد مجهولة المصدر، وسوء النظافة ، والعديد من المخالفات النظامية التي تستوجب الإغلاق لحين تصحيح المخالفات.وبينت الأمانة أنها كثفت الرقابة البلدية على المنتزهات السياحية المستثمرة والخاصة، نظيراً للإقبال المتزايد عليها خلال فترة الصيف، كما تم تخصيص برنامج رقابي لمتابعة المقاهي الشعبية وغير الشعبية، والأنشطة التي يزيد الإقبال عليها الفترة الحالية، للوقوف على مدى تطبيق اللوائح البلدية بها.// انتهى //13:30ت م0106