جوهانسبرج 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسكُرّم بنك التنمية الاجتماعية من قبل المنظمة الدولية لتمويل الشباب والأطفال، كأحد أفضل خمس مشاركات ضمن أسبوع المال العالمي GMW، وذلك بمشاركة 170 دولة، الذي أقيم في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.وشارك البنك في مؤتمر "المواطنة الاقتصادية والعمالة مستقبل للجميع"، بدعوة من منظمة CYFI، حيث أقيم في ختام المؤتمر حفل تكريم لجميع المشاركين والمؤثرين في حملة GMW ، الذي تقيمه المنظمة الدولية لتمويل الشباب والأطفال (CYFI)Child & Youth Finance International.ويأتي تكريم البنك ضمن أفضل خمس مشاركات في الأسبوع المالي Global Money Week ، وذلك ضمن جهود بنك التنمية الاجتماعية في تعزيز ونشر الثقافة المالية والتشجيع على الادخار ورفع مستوى الوعي المالي لدى أفراد المجتمع، حيث قدم البنك حزمة من الدورات التدريبية والمحاضرات وعدد من ورش العمل المتعلقة بنشر الوعي المالي استفاد منها قرابة الـ 4000 من الرجال والنساء وفي أبرز مدن ومناطق المملكة.كما قدم البنك فعالية جزيرة الكنز للأطفال المعنية بغرس مفاهيم المال والتشجيع على الادخار لدى النشء، استفاد منها أكثر من 1000 طفل وطفلة، إضافة إلى التواجد الفعال من خلال إقامة أركان تفاعلية تقدم أدوات التمكين المالي وتجري عدد من الأنشطة التي يستطيع من خلالها الفرد تقييم وضعه المالي وقدرته على إدارة أمواله بطريقة سليمة.يذكر أن البنك يحرص على نشر الثقافة المالية لدى شرائح المجتمع، حيث عمل على تأهيل فريق مختص مكون من 40 سفيراً وسفيرة على مستوى محافظات المملكة الإدارية بهدف تعميق مفاهيم الادخار والتخطيط المالي، قدم 535 دورة لـ 33.234 مستفيداً و 204 دورات لـ 12.606 مستفيدة في عام 2018.كما قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاق حملة "#حملة_طموحك_أكبر" وهي حملة توعوية عن الثقافة المالية والادخار موجهة لمستخدمي قنوات التواصل الاجتماعي، هدفها نشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي للمستقبل وترسيخ مفهوم الوعي المالي في أوساط المجتمع والحد من النزعة الاستهلاكية والتشجيع على البدء بالادخار في سن مبكرة، وبلغ عدد المستفيدين منها قرابة 4 ملايين مستفيد ، إضافة إلى مشاركة البنك في الفعاليات الثقافية الكبرى في المملكة مثل الجنادرية والأيام العالمية مثل يوم الادخار العالمي.ويتيح البنك وعبر موقعه الإلكتروني عدداً من أدوات التمكين المالي التي تساعد الفرد في رحلة الادخار والتخطيط المالي السليم لموارده ومصروفاته مثل حاسبة الادخار ومقياس الوعي المالي، كما تم إعداد خمسة حقائب تدريبية مختصة بالادخار والاستثمار وتنمية المال والتخطيط المالي وذلك من واقع دراسة حاجة الجمهور بعد ورش العمل، إضافة لفعالية "جزيرة الكنز" التي تستهدف الأطفال وتختص بتوعية الأطفال بأهمية الادخار من خلال برامج تفاعلية وألعاب مالية تحفز المشارك على الادخار واستثمار الأموال بطريقة جذابة ومناسبة.‏// انتهى //13:35ت م0108