الكويت 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واساستهلت بورصة الكويت اليوم أول جلسات تعاملاتها بعد قرار ترقيتها على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة على انخفاض المؤشر العام 21ر27 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5802 نقطة بنسبة بلغت 47ر0 %.وبلغت كمية تداولات المؤشر 4ر145 مليون سهم تمت من خلال 7691 صفقة نقدية بقيمة 7ر48 مليون دينار كويتي (نحو 58ر165 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 27ر7 نقطة ليبلغ مستوى 05ر4742 نقطة بنسبة 15ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر53 مليون سهم تمت عبر 2001 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار (نحو 20 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الأول 8ر36 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6344 نقطة بنسبة بلغت 58ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر91 مليون سهم تمت عبر 5690 صفقة بقيمة 8ر42 مليون دينار (نحو 68ر132 مليون دولار).// انتهى //13:42ت م0110