جيزان 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسبدأت أمانة منطقة جازان أمس، في تنفيذ خطوط مشاة تدعم الطرقات والشوارع الحيوية بمدينة جيزان بوسائل السلامة الحديثة والمتمثلة في تركيب خطوط المشاة باستخدام التقنية ثلاثية الأبعاد 3D والمعتمدة ضمن المواصفات العالمية.يأتي ذلك انطلاقاً من مبادرة الوزارة وسعياً من الأمانة في جانب تحسين المشهد الحضري.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أن الأمانة تحرص على تنفيذ الأفكار والتجارب العالمية في عدد من الطرق الحيوية خاصة في المواقع الحساسة مثل بعض الإشارات المرورية والمدارس وأماكن التجمعات وغيرها .وبين أن الأمانة تحرص على التعاون والتنسيق مع إدارة مرور منطقة جازان إلى تحقيق مبادئ السلامة المرورية والمحافظة على السلامة العامة لمستخدمي الطرق ودعم خطط التنظيم المروري وحركة المركبات وفق أساليب وعناصر السلامة المرورية الحديثة والمعتمدة عالمياً، بما من شأنه تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطن، في ظل الدعم من قبل قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //13:44ت م0111