القاهرة 23 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 26 يونيو ٢٠١٩ م واسعُقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه العربية برئاسة وزير الموارد المائية العراقي الدكتور جمال عباس العادلي.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني.وقال العادلي في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع إن المشاكل التنموية التي تواجه قطاع المياه في الدول العربية متعددة وكثيرة، مشيرًا إلى أن العراق يواجه مشاكل أخرى إضافية لأن معظم موارده المائية تأتي من خارج حدوده، وأنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل مع جيرانه إلى اتفاقيات ملزمة تحدد حصص كل دولة في مياه الأنهار المشتركة.وشدد وزير الموارد المائية العراقي على ضرورة التوصل لاتفاقيات محددة وملزمة مع دول جوار العراق المعنية وتقاسم مياه الأنهار المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي الخاصة بتنظيم الاستفادة من مياه هذه الأنهار ،وذلك وفقًا لمبادئ حسن الجوار وعدم إحداث الضرر بالغير، وتبادل المعلومات والبيانات اللازمة لإدارة الموارد المائية بصورة سليمة.ودعا إلى تعزيز التعاون العربي لاستغلال الموارد المائية المشتركة وكل ما يخدم ويسهم في تطوير وحماية وتنمية تلك الموارد واستخدامها بشكل عقلاني يحقق الأمن المائي لدول المنطقة.وفي السياق ذاته قال مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالقطاع الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور جمال جاب الله في تصريح له على هامش الاجتماع، إن المكتب التنفيذي ناقش عددًا من البنود، منها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والذي صدر عن المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته العاشرة التي عُقدت بدولة الكويت يوم 2 مايو عام 2018م، والطلب من الدول العربية التي تنفذ فيها مشاريع من قبل منظمات أو بجهد وطني تقديم تقرير حول مدى التقدم المحرز في عملية التنفيذ على اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس.وأضاف أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، والتحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه 2021 بالسنغال، والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، بالإضافة إلى استعرض البند الخاص بـ "جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه.وأشار "جاب الله" إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه في فلسطين، ومتابعة المستجدات بشأن دعم حقوق العراق في الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات.وأوضح مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالقطاع الاقتصادي بالجامعة العربية أن المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه أعد مشاريع قرارات بشأن تلك البنود ورفعها إلى المجلس الوزاري العربي للمياه الذي سيعقد غدًا.ويضم المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه في تشكيلته، العراق (رئيسًا) ودولة الكويت (نائبًا) وعضوية كل من المملكة العربية السعودية وتونس وجزر القمر والأردن والسودان.// انتهى //13:54ت م0118