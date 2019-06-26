الباحة 23 شوال1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية في محافظة المخواة الاثنين القادم، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف "، ورشة عمل تعريفية عن برنامج دعم التوظيف، لرفع المهارات،وذلك بمقر الغرفة.وأوضح رئيس مجلس الإدارة ماشي بن محمد العُمري، أن البرنامج يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين والاستثمار في رأس المال البشري، مفيداً أن صندوق الموارد البشرية، سيسهم بجزء من رواتب الموظفين الذي يصل إلى ٤٠٠٠ ريال، على مدى ثلاث سنوات.// انتهى //13:57ت م0120