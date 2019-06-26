المدينة المنورة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسنفذت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة الخدمات و الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الصحية والغذائية خلال الفترة من 6 /10/ 1440هـ إلى 20 /10/ 1440هـ بالمناطق المحيطة بالمنطقة المركزية, وذلك ضمن استعدادات الأمانة المكثفة لموسم الحج لعام 1440هـ.وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق محمد بن حد أمين الشتاء أنه جرى تنفيذ عدد ١٩٧ جولة ميدانية ، نتج عنها إغلاق عدد ٨٩ منشأة ، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على عدد ١٠٨ منشآت , وإتلاف ٩٣٣ كيلو جراماً من المواد الغذائية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستخدام الآدمي.وبين أن فرق التفتيش التابعة للأمانة تعمل على فحص المواد الغذائية باستخدام أحدث الأجهزة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات, مشيراً إلى أنه يتم إتلاف أي مواد مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي لضمان حصول المستهلكين والحجاج والزوار على غذاء سليم وآمن.// انتهى //15:21ت م0185