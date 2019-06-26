سيول 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كي" تشي تي أون.وتم خلال اللقاء، تبادل الحديث حول آفاق التعاون والاستثمار في مجال البتروكيماويات والطاقة النظيفة والبيئة وتقنية البطاريات.حضر اللقاء، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.// انتهى //15:23ت م0189