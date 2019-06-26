أبها 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسانطلقت فعاليات برنامج "هواية ومهارة" الصيفي بالكلية التقنية بأبها, مطلع الأسبوع الجاري, حيث بدأ النادي بإقامة ثلاث دورات وهي دورة مبادي الحاسب وشبكات الحاسب وبرنامج اللغة الإنجليزية وبمشاركة ٩٠ متدرباً, وذلك بمقر الكلية بجوحان.وأوضح عميد الكلية أمس أنه جرى اعتماد إقامة البرامج التقنية الصيفية بالكلية خلال الفترة من يوم ٢٠ من الشهر الجاري ولمدة شهر, حيث يتخلل البرنامج دورات تدريبية معتمدة ومدة كل دورة أربعة أيام, إضافة إلى إقامة فعاليات توعوية وقائية وندوات ثقافية للمشاركين, فيما بلغ عدد المسجلين بالدورات ما يقارب 170 متدرباً.وأضاف أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سنوياً وخاصة خلال الصيف تعتمد مثل هذه البرامج على مستوى الكليات, بهدف إشغال أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والاستفادة من التجهيزات والورش والمعامل المتوفره.// انتهى //15:30ت م0190