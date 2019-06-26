الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسعقد صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، الاجتماع الرابـــــع والعشرون لأصــحاب المعالي والسعادة قادة القوات الجوية والدفاع الجوي بالقوات الـمسـلحة بدول مــجلـــس التعاون، بحضور معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي.وافتتح الاجتماع قائد سلاح الجو السلطاني العماني اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني، ثم ألقى معالي الفريق الركن الشلوي كلمة أكد فيها أهمية مواصلة تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك في كافة الجوانب مقدماً الشكر لجميع القوات المسلحة بدول مجلس التعاون علي جهودهم في دعم عمل القيادة العسكرية الموحدة.ألقى الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، كلمة رحب فيها بالحضور ونقل لهم تحيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، معربا عن تطلعه إلى مزيد من الإنجازات والمخرجات والرؤى لتطوير العمل المشترك في ضوء التعاون والخطوات الموفقة التي تبذلها القوات الجوية بدول المجلس فيما بينها.وناقش الاجتماع موضوعات ومسائل متعلقة بمجالات العمل العسكري المشترك بين دول المجلس، فيما يختص بالقوات الجوية والدفاع الجوي، بما يكفل تطوير ودفع العمل العسكري المشترك في مجال القوات الجوية لتحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس.يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات التشاورية الدورية بين أصحاب المعالي والسعادة قادة القوات الجوية والدفاع الجوي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //15:47ت م0192