القاهرة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسيشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد بمدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 يونيو الجاري، وذلك تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وفي ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان.ومن المقرر أن يركز الرئيس السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام والأفريقية على وجه الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، على خلفية ما يوفره من فرص ومزايا تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.// انتهى //15:53ت م0196