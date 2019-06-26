عام / عشرات من المستوطنين اليهود وطلبة المعاهد التلمودية يقتحمون الأقصى
الأربعاء 1440/10/23 هـ الموافق 2019/06/26 م واس
القدس المحتلة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود وطلبة المعاهد التلمودية اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس, أن 59 مستوطناً، و 40 من طلبة المعاهد التلمودية، تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.
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