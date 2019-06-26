القدس المحتلة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود وطلبة المعاهد التلمودية اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس, أن 59 مستوطناً، و 40 من طلبة المعاهد التلمودية، تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.// انتهى //15:54ت م0197