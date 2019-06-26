الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسأوضح المركز الوطني لسلامة الطرق، في إحصائيات صادرة من الإدارة العامة للمرور ، ارتفاع ضحايا الحوادث المرتبطة بالإطارات في النصف الأول من عام 2019، مؤكداً الدور الرئيس لملاك المركبات والسائقين في الحد من ذلك من خلال الاهتمام بفحص إطارات مركباتهم على الأقل مرتين في العام ليساهموا في الجهود الملموسة المبذولة من الجهات المعنية بسلامة المرور من أجل تقليل عدد الضحايا وتحجيم المشكلة.وأفاد المركز أن انفجار الإطار عامل سببي في وقوع 518 ضحية على الطرق بين المدن خلال النصف الأول من 2019، مشيراً إلى وقوع ثلاث ضحايا يومياً على الطرق الخارجية بين المدن بسبب الإطارات.وارتفعت الوفيات المرورية بسبب الإطارات 69% ، خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وكذلك زيادة بنحو 28% في أعداد المصابين في هذا النوع من الحوادث للفترة ذاتها.ودعا المركز الوطني لسلامة الطرق إلى ضرورة فحص إطارات المركبة، والتأكد من صلاحيتها، خصوصا في فترة الصيف، لكيلا تقع حوادث جراء ذلك - لا سمح الله-.// انتهى //16:53ت م0213