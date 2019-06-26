المنامة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,460.62 نقطة على انخفاض قدره 1.43 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 756.88 نقطة على ارتفاع قدره 0.34 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 7 ملايين و 111 ألفًا و 388 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و 727 ألفًا و 221 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 99 صفقة.// انتهى //17:01ت م0217