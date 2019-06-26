القاهرة 23 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 26 يونيو ٢٠١٩ م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بأنباء انتهاء أزمة صفقة استحواذ شركة "فيون الهولندية" على جلوبال تليكوم المصرية، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على الصفقة.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 27ر1% مسجلا 99ر14006 نقاط، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 61ر0% ليصل إلى 8ر601 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 74ر0 % إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 43ر1534 نقطة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4ر8 مليارات جنيه ليصل إلى 4ر750 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت نحو 157ر2 مليار جنيه.// انتهى //17:04ت م0218