بغداد 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسبحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى "ديفيد شينكر" التطورات السياسية في العراق وقضايا التعاون الاستثماري والاقتصادي في مجالي الطاقة والكهرباء.وأفاد بيان صحفي صادر عن مجلس النواب أن اللقاء تناول البحث في نجاح البرلمان العراقي في استكمال التشكيلة الوزارية التي يرأسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي, فضلاً عن الوضع السياسي في المنطقة.// انتهى //17:05ت م0219