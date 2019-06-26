سقطرى 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس الثلاثاء 240 كرتونًا من السلال الغذائية في مناطق محفر ودشحب ورسمنه وغدوها ورجفجف وأدامه وتمهر وراسم ومطره وعدوهل بمديرية حديبو في محافظة سقطرى، استفاد منها 240 أسرة.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.//انتهى//17:08ت م0220