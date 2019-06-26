موسكو 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم, وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذي يزور روسيا حاليًا.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية ومواصلة تطوير التعاون بين البلدين, إضافة إلى مناقشة الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتسوية الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والتوتر في منطقة الخليج العربي.// انتهى //17:11ت م0224