المنامة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسالتقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين اليوم المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران براين هوك، على هامش ورشة السلام "من أجل الازدهار" المنعقدة حاليًا بمملكة البحرين.وبحث الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات.// انتهى //17:18ت م0226