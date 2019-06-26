الطائف 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسيقيم نادي الفروسية حفل سباق الخيل السادس السبت القادم ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1440هـ على كأسي إمارة منطقة تبوك ونادي الفروسية التقديرية وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية .ويتكون الحفل من سبعة أشواط الأول منها إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح( إنتاج ثلاث سنوات)، ومسافته 2000 م، وجائزته 80 ألف ريال ، والثاني للخيل المستوردة لجميع الدرجات( مستورد أربع سنوات فاكثر)، ومسافته 1650 م، وجائزته 100 ألف ريال ، والثالث انتاج السعودية للخيل التي لم تربح (إنتاج 4 إلى 5 سنوات، ومسافته 1650 مترا، وجائزته 80000 ألف ريال ، وفي الشوط الرابع على جائزة نادي الفروسية التقديرية، جميع الدرجات (إنتاج ثلاث سنوات )، ومسافته 1200 م، وجائزته 110 ألف ريال ، والشوط الخامس إنتاج السعودية التي لم تربح( انتاج سنتين) ، ومسافته 1200 م، وجائزته 80 ألف ريال ، أما الشوط السادس على كأس إمارة منطقة تبوك، لجميع الدرجات (فرس إنتاج 4 سنوات فأكثر) ، ومسافته 1650 م ، وجائزته 120 ألف ريال ، والسابع والاخير انتاج السعودية لجميع الدرجات ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترا وجائزته 100 الف ريال .// انتهى //18:10ت م0239