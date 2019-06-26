القاهرة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسالتقى وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق اليوم مع مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس، الذي يزور مصر حاليًا.وأكد اللواء توفيق خلال اللقاء أهمية تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الاتحاد الأوروبي وفتح قنوات اتصال لتبادل المعلومات الأمنية، موضحًا أن هذا التعاون سيمثل نقلة نوعية في أنشطة وآليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.وشدد المسؤول الأوروبي من جانبه، على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتًا الانتباه إلى وجود ارتباط وثيق بين الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، التي تعد من أخطر التحديات المعاصرة على المستوى الدولي.من جانب آخر، استعرض وزير الداخلية المصري اليوم مع نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية زو جانلو الذي يزور مصر حاليًا، عددًا من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.ونوّه الوزير المصري إلى أهمية الارتقاء بمستوى علاقات التعاون مع وزارة الأمن العام الصينية إلى آفاق أوسع لاسيما في مجال تبادل المعلومات والخبرات.وأكد المسؤول الصيني من جهته، استعداد وزارة الأمن العام ببلاده لتطوير مستويات التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن المصرية، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بمجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الأمنية لوزارة الداخلية المصرية في تلك المجالات وفيما يخص التعامل مع الأيديولوجيات المتطرفة.// انتهى //18:11ت م0240