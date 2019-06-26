مسقط 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسالتقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي بن عبدالله اليوم, وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور سلطنة عمان حالياً.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة الى مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك والتطورات التي تشهدها المنطقة.وشدد الجانبان على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وقيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967م، كما أكدا أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد في منطقة الخليج العربي عبر الحوار، فضلًا عن الاتفاق على أهمية مواصلة أعمال اللجنة المشتركة ورفع مستواها لتكون برئاسة وزيري الخارجية في البلدين.// انتهى //18:16ت م0241