لوزان 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسانتخب الأمير الأردني فيصل بن الحسين والمغربية نوال المتوكل اليوم لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية خلال الجمعية العمومية الـ134 التي عقدت في لوزان.وسيحل الأمير فيصل في اللجنة التنفيذية بدلا من السويدية غونيلا ليندبرغ التي وصلت إلى نهاية ولايتها أربعة أعوام ، فيما استعادت المتوكل المقعد الذي شغلته في اللجنة التنفيذية بين 2008 و2012، علما أنها أيضا من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية منذ 1998 ، كما انتخبت اللجنة الأولمبية الدولية عشرة أعضاء جدد، بينهم الإندونيسي إريك ثوهير، الرئيس السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، ورئيس اللجنة الأولمبية اليونانية سبيروس كابرالوس.// انتهى //18:22ت م0243