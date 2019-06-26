الدمام 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسأعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيعها اليوم لاتفاقية المشروع المشترك المعدلة مع شركة ألكوا كوربوريشن، التي تتضمن تنازل شركة ألكوا كوربوريشن عن حصتها البالغة 25.1% في شركة معادن للدرفلة ومصنع صفائح السيارات لصالح معادن بدون مقابل مالي، كما سيترتب عن هذه الاتفاقية إعفاء شركة ألكوا كوربوريشن من الالتزامات المستقبلية للمقرضين في شركة معادن للدرفلة، وبذلك تصبح نسبة ملكية الشركة في شركة معادن للدرفلة 100%.وأوضح الرئيس التنفيذي لمعادن دران ديفيز أن هذه الصفقة ستوفر مرونة إضافية لمعادن في إدارة استثماراتها الصناعية، كما ستعزز العلاقة مع شركة ألكوا في المشاريع المشتركة في التعدين والتكرير والصهر والسبك.وتأتي هذه الاتفاقية بعد توصية مجلس إدارة معادن، في اجتماعه المنعقد في 23 /10 / 1440هـ الموافق 26 / 6 / 2019م، بزيادة رأس مال معادن عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة البالغ 796.370.000 دولار أمريكي، من شركة معادن للدرفلة إلى معادن وكانت توصية مجلس إدارة معادن مشروطة بأخذ الموافقات النظامية من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية لمعادن.وتهدف معادن من هذا الإجراء إلى تحسين نسب السيولة لديها، وتعزيز وضعها الائتماني، وتمكين تحقيق أهدافها الاستثمارية، ومواصلة تنفيذ استراتيجيتها نحو العام 2025، دون التزامات أو مساهمات مالية على المُساهمين.من جانب آخر ستحتفظ شركة ألكوا كوربوريشن باستثماراتها في المملكة مع معادن، وذلك بحصتها التي تمثل 25.1% من شركة معادن للألمنيوم التي تنتج الالمنيوم من المصاهر الخاصة بها، كما ستحتفظ شركة ألكوا كوربوريشن بحصتها التي تمثل 25.1% من شركة معادن للبوكاسيت والألومينا، التي تشغل مناجم البوكسايت وتنتج الألومينا من مصفاة الألومينا الخاصة بها، وتعد شركة معادن للألمنيوم وشركة معادن للبوكاسيت والألومينا جزئين من المجمع التكاملي عالي الكفاءة لإنتاج للألمنيوم، وهو الأول من نوعه في العالم الذي يقع في مدينة رأس الخير الصناعية.الجدير بالذكر أن شركة معادن للدرفلة، التي بدأت نشاطها الإنتاجي مُنذ العام 2014م، هي الأولى في الشرق الأوسط لإنتاج صفائح الألمنيوم المستخدمة في علب الأطعمة والمشروبات وكذلك صفائح الألمنيوم المستخدمة في صناعة السيارات، كما تظم منشئات مُتخصصة لتدوير الألمنيوم مُسبق الاستخدام بطاقة تصل إلى 120 ألف طن متري سنوياً وسيواصل المجمع التكاملي عالي الكفاءة لإنتاج للألمنيوم.// انتهى //18:22ت م0244