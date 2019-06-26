أبها 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسشاركت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة عسير اليوم , في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019م , من خلال إقامة العديد من المعارض التعريفية والتوعوية في مدينة أبها ومحافظات المنطقة.ويهدف إقامة وتنظيم المعارض إلى الإسهام في مكافحة المخدرات والوصول لجميع أفراد المجتمع للحد من أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض في عدة مواقع حيوية للوصول لأكبر شريحة ممكنة لتوعية كافة فئات المجتمع بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وخطر الوقوع بها.// انتهى //18:29ت م0246