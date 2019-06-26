الخرطوم 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسضبطت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بشرطة التّحقيقات الجنائية الفيدرالية بالسودان، شبكة إجرامية تضم تسعة متهمين تعمل في تجنيد وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر ونقلهم إلى دول الجوار.وذكر مدير إدارة الإتجار بالبشر بشرطة التّحقيقات الجنائية العقيد شرطة علي هبيلا أبو هنية فى تصريح له، أنه تَمّ تحرير (54) من ضحايا الاتجار بالبشر غرب أم درمان جلهم من النساء وعُثر بحوزتهم على تذاكر سفر وفيز بغرض تسفيرهم إلى الخارج.وأضاف أنّه تَمّ الاتصال بالجهات ذات الصلة والتّنسيق معها لمعاجة أوضاع الضحايا.// انتهى //18:34ت م0248