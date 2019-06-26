بيروت 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسحذرت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان من تردي الأوضاع الإنسانية وتفاقم الحالة الاقتصادية في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.وأكدت اللجان الفلسطينية في بيان بعد اجتماعها الدوري في بيروت اليوم أن اللاجئين الفلسطينيين يتعرضون لحالة من الحرمان - الفقر - لا يمكن تحمله، واستعرضت الأوضاع نسبة البطالة والظروف الصحية والتربوية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين ووصفتها بالمأساوية، وأشارت إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى درجة مخيفة.وتوجهت اللجان بنداء ناشدت مؤسسات المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للاجئين الفلسطينيين.كما طالبت اللجان الشعبية الفلسطينية ، الأمين العام للأمم المتحدة بتدخل مباشر لرفع المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين وخاصة النازحين من سوريا ، وشددت على أن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وحده الكفيل بإحلال السلام بالمنطقة.// انتهى //18:42ت م0249