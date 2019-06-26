سيول 23 شوال 1440هـ الموافق 26 يونيو 2019م واسأقام فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في القصر الأزرق الرئاسي اليوم، مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقبيل المأدبة، صافح فخامة رئيس جمهورية كوريا، الوفد الرسمي، والمرافق لسمو ولي العهد، فيما صافح سموه أعضاء الحكومة الكورية، وكبار المسؤولين في الشركات.ثم عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.// انتهى //19:12ت م0252