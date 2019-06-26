القاهرة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسأكد وزير الموارد المائية العراقي الدكتور جمال عباس العادلي أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه العرب أعدّ مشاريع قرارات وتوصيات بشأن البنود المعروضة على جدول أعماله ورفعها للمجلس الوزاري العربي للمياه لاعتمادها في دورته الحادية عشرة المقررة غدًا برئاسة فلسطين.وقال العادلي في تصريح له في ختام أعمال الاجتماع الثالث عشر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه الذي عُقد برئاسته بمقر الأمانة العام للجامعة العربية اليوم: إن الاجتماع أكد الدعم العربي للحقوق الفلسطينية في مواجهة السرقات الإسرائيلية للمياه الفلسطينية، كما توصل الاجتماع لعددٍ من القرارات من أجل تحقيق الأمن المائي العربي وحسن استغلال الموارد والاستفادة من المياه الجوفية وتبادل الخبرات وتنمية المشروعات المشتركة في مجال المياه بالمنطقة.وأشار وزير الموارد المائية العراقي إلى أن بلاده تدعم جهود مصر في حماية حقوقها في مياه النيل وضمان حصتها المائية، مشيدًا بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية وحسن استغلالها وتنمية الخبرات لدى العاملين في هذا المجال وحماية الحقوق المائية.ونوّه إلى أهمية الدعم العربي للعراق أمام المحافل الدولية من أجل الحفاظ على حصصه المائية وحماية حقوقه وحصصه في الموارد المائية المشتركة مع دول الجوار.// انتهى //19:21ت م0254