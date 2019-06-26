الجزائر 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسدعا نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الشعب الجزائري إلى تفهم مواقف قيادة الجيش الداعية إلى الابتعاد عن الدعوة إلى الخروج عن الدستور من أجل إيجاد حلول للأزمة الراهنة .وقال قايد صالح خلال لقاء توجيهي مع إطارات وأساتذة وطلبة الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بمدينة شرشال بمحافظة تيبازة غربي العاصمة الجزائر: "إننا ننتظر من شعبنا في كل ربوع الوطن بل في كل شبر من أرض الجزائر الشريفة أن ينظر إلى كل خطوة نخطوها، وإلى كل مسلك نسلكه، وإلى كل عبارة ننطقها، وإلى كل وجهة نتجه إليها، وإلى كل نهج ننتهجه، ننتظر من شعبنا تفهما يرتقي إلى مستوى رصيد الثقة التي تجمع الشعب بجيشه".وأضاف: "من كانت الجزائر الأصيلة التي استُشهد من أجلها الملايين من الشهداء وجهته الرئيسية فلا شك أنه سيلتقي في هذه الوجهة السليمة مع الأغلبية الغالبة من الشعب الجزائري الأصيل".وعرّج الفريق قايد صالح على مختلف العراقيل التي تعترض المسلك المنتَهج من قبل قيادة الجيش الجزائري التي يقف وراءها أشخاص "يرون في كل عمل جدّي ومخلص للوطن مساسا بمصالحهم ومصالح أسيادهم"، مضيفا أنه قد "اتضحت النوايا وتجلت التوجهات" حيث يظل "البقاء للأصلح".وجدد المسؤول العسكري الجزائري التأكيد على أن الجيش سيواصل مرافقته للشعب حتى إرجاع الأمور إلى نصابها، والسمو بالجزائر إلى مكانتها المستحقة بين الأمم، وذلك انطلاقا من "الإخلاص" الذي يكنّه للجزائر وشعبها.// انتهى //19:28ت م0256