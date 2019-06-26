القاهرة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسفاز منتخب نيجيريا على نظيره الغيني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حاليًا بمشاركة 24 منتخب أفريقي.سجل لمنتخب نيجيريا هدفه الوحيد اللاعب كينيث أوميرو في الدقيقة 73 من زمن المباراة، ليرتقع رصيد المنتخب النيجيري إلى 6 نقاط يعتلي بها صدارة المجموعة ويضمن بها التأهل رسميًا إلى الدور الـ 16 للبطولة القارية.وبهذه النتيجة توقف رصيد منتخب غينيا عند نقطة واحدة ليحل ثالثًا بالمجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب مدغشقر الذي يمتلك نفس رصيد النقاط، والذي سيلعب غدًا مباراته الثانية بالمجموعة مع منتخب بوروندي الذي يتذيل ترتيب المجموعة دون نقاط.// انتهى //20:07ت م0260