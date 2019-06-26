الخفجي 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسأطلق نادي الحي بمدرسة الحسن البصري بالخفجي اليوم معرض " كن واعياً " للتحذير من المخدرات وضررها وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات والتوعية بمخاطرها .‏ وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الخفجي الملازم أول حسن العتيبي أن المعرض الذي يهدف إلى التوعية بخطورة المخدرات، وحماية أبنائنا وشبابنا من هذا الخطر الداهم ، يشتمل على تصاميم ولوحات معبرة عن المناسبة وأجمل رسمة معبرة وأفصح عبارة تعبر عن المناسبة.// انتهى //20:19ت م0262