اجتماعي / نادي الحي بالخفجي يطلق معرض " كن واعيا " لمكافحة المخدرات
الأربعاء 1440/10/23 هـ الموافق 2019/06/26 م واس
الخفجي 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس
أطلق نادي الحي بمدرسة الحسن البصري بالخفجي اليوم معرض " كن واعياً " للتحذير من المخدرات وضررها وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات والتوعية بمخاطرها .
وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الخفجي الملازم أول حسن العتيبي أن المعرض الذي يهدف إلى التوعية بخطورة المخدرات، وحماية أبنائنا وشبابنا من هذا الخطر الداهم ، يشتمل على تصاميم ولوحات معبرة عن المناسبة وأجمل رسمة معبرة وأفصح عبارة تعبر عن المناسبة.
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20:19ت م
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