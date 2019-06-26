الرياض 23 شوال 1440هـ الموافق 26 يونيو 2019م واسضمن سلسلة أنشطته الدعوية والثقافية؛ يقيم برنامج التواصل مع علماء اليمن مساء غدٍ الخميس في مقر البرنامج بالرياض ندوة بعنوان: "الإرهاب الحوثي وخطره على اليمن ودول الجوار"، وذلك لإبراز الموقف الشرعي من اعتداءات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المصالح اليمنية وعلى بلاد الحرمين واستهداف المطارات والمرافق العامة، وبيان خطر امتلاك عصابة الحوثي للأسلحة الثقيلة وآثارها المدمرة على أمن المنطقة وضرورة تخليها عنها.وفي الندوة التي أعدها ونظّمها برنامج التواصل مع علماء اليمن ودعي إليها وسائل الإعلام والإعلاميين كافة، والشخصيات الاجتماعية والسياسيين والعلماء والدعاة، سيتناول المتحدثون ثلاثة محاور رئيسية يقدم أوراقها ثلاثة من علماء اليمن، يتناول المحور الأول فيها فضيلة الشيخ عمار بن ناشر العريقي عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن رئيس رابطة علماء عدن بعنوان: (محاولة اعتداء الحوثيين على الحرمين والمرافق العامة وموقف علماء اليمن منها)، ويقدم ورقة المحور الثاني فضيلة الشيخ عبدالسلام الخديري وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن بعنوان: (الأسلحة الحوثية: المصدر والأخطار الحالية والمستقبلية)، أما المحور الثالث فيقدم ورقته فضيلة الشيخ عبدالله النهيدي عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، تحت عنوان: (المخططات الإيرانية في المنطقة وسُبل مواجهتها).ويقيم برنامج التواصل مع علماء اليمن العديد من الفعاليات والأنشطة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأخطار المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، وتهدف إلى مساندة الشرعية والتحالف في مهمة استعادة الدولة وتحرير اليمن من ميليشيا الحوثي الإيرانية.// انتهى //20:43ت م0264