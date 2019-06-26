المنامة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين اليوم، وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين الذي يزور المنامة حاليًا.واستعراض الجانبان أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ما يجمع البحرين والولايات المتحدة من علاقات إستراتيجية متينة، مشيرًا إلى أهمية استمرار تعزيز التعاون المشترك بينهما على الأصعدة كافة بما يسهم في فتح آفاق جديدة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين. منوهًا بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي.// انتهى //20:44ت م0265