عمّان 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، فعاليات ملتقى الصناعات الصيدلانية العربي، الذي ينظمه الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية، تحت عنوان "المستجدات في الأدوية الجنيسة والأدوية الجنيسة المتطورة".وأوضح أمين عام الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عدنان بدوان أن الملتقى يشكل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين الشركات العربية والشركات العالمية المشاركة، مبينًا أن المعرض الذي يقام على هامش الملتقى يضم 90 شركة من مختلف دول العالم تنشط في مجالات تجهيز المصانع وآلات التعبئة والتغليف وآلات تصنيع المواد الأولية بشقيها المواد الفاعلة والمواد الإضافية الأخرى، والمختبرات التحليلية ومنتجات التعقيم وتنظيف الغرف.ويشارك في فعاليات الملتقى الذي يستمر ليومين 160 زائرًا من عدد من الدول العربية من بينها المملكة، للاستفادة من الورش للاطلاع على أحدث التكنولوجيا في مجال صناعة الأدوية.يشار إلى أن الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرًا له، تأسس عام 1986م، ويضم بعضويته أكثر من 150 شركة دواء عربية.// انتهى //21:01ت م0269