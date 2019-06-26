المنامة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسالتقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر القضيبية اليوم، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الذي يزور مملكة البحرين للمشاركة في ورشة (السلام من أجل الازدهار).ورحب الملك حمد برئيس مجموعة البنك الدولي، منوهًا بحرصه على المشاركة في ورشة (السلام من أجل الإزدهار)، ومؤكدًا اهتمام مملكة البحرين بتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والعمل على تطوير هذا التعاون المثمر، انطلاقًا من سياسة مملكة البحرين التي تقوم على الانفتاح والعمل الجماعي الذي يحقق الخير للجميع، وإيمانًا بدور مجموعة البنك الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنويع وتطوير الاقتصاد العالمي.// انتهى //21:02ت م0270