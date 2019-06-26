رياضي / دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019 : أوراوا ريد دايموندز الياباني يتأهل إلى دور الثمانية
الأربعاء 1440/10/23 هـ الموافق 2019/06/26 م واس
الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس
تأهل فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى دور الثمانية على حساب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد اليوم، على استاد مونسو في أولسان، ضمن إياب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.
وكانت مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي انتهت بفوز أولسان هيونداي بنتيجة 2-1 في سايتاما، ليتأهل أوراوا ريدز إلى دور الثمانية بعدما تفوق بواقع 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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21:24ت م
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