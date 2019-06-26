الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واستأهل فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى دور الثمانية على حساب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد اليوم، على استاد مونسو في أولسان، ضمن إياب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.وكانت مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي انتهت بفوز أولسان هيونداي بنتيجة 2-1 في سايتاما، ليتأهل أوراوا ريدز إلى دور الثمانية بعدما تفوق بواقع 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.// انتهى //21:24ت م0274