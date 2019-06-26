المدينة المنورة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسشارك جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت مظلة مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"،ذلك بمقر شعبة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالمدينة المنورة.وتضمنت المشاركة مسيرة توعوية بالمركبات الرسمية لجميع الجهات الأمنية شملت بعض الطرق الرئيسية بالمدينة المنورة تم خلالها توزيع نشرات توعوية بهذه المناسبة، والمشاركة أيضًا في المعرض التوعوي بركن خاص تضمن قسمًا لعينات ضبطيات الجمارك السعودية وبعض الصور لعمليات إحباط محاولات التهريب، كما تضمن المعرض أصناف المخدرات من جانب شعبة مكافحة المخدرات إضافة إلى صور لضحايا المخدرات وجناح المعرض التمثيلي لبداية ونهاية تعاطي المخدرات.وأوضح مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أحمد بن علي حجر الغامدي على استمرارية التعاون والتنسيق بين الجمارك السعودية والجهات ذات الاختصاص بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأخرى الذي له بالغ الأثر في الحد من ظاهرة التهريب والتصدي لمحاولات المهربين والكشف عنها، إضافة للدور الرئيسي لمكتب تبادل المعلومات بين دول الإقليم بالشرق الأوسط ( ريلو ) الذي تستضيفه المملكة وتشرف عليه الجمارك السعودية مما ساعد في سرعة رصد تحركات المهربين وبواسطته تم ضبط كميات هائلة من الممنوعات بما فيها المخدرات.وبين أن الجمارك السعودية تسخر جهودها وتبذل الكثير من خلال جلب أحدث الأجهزة وتطوير ما لديها، للكشف عن المخدرات إلى جانب عقد العديد من البرامج التدريبية للمنسوبين وتوعية المجتمع من خلال المشاركة في المعارض التوعوية .// انتهى //21:25ت م0275