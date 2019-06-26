الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واستأهل فريق شنغهاي إس آي بي جي الصيني إلى دور الثمانية بعد فوزه خارج ملعبه على تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي بفارق ركلات الترجيح 5 - 3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 اليوم على استاد كأس العالم في جيونجو، ضمن إياب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي انتهت بالتعادل 1-1 على استاد مدينة شنغهاي، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.يذكر أن تشونبوك تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، مقابل 10 نقاط لأوراوا ريدز دايموندز الياباني و7 لبكين الصيني و4 لبوريرام يونايتد التايلاندي، في المقابل حصل شنغهاي على المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين خلف أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، مقابل 8 نقاط لكاوازاكي فرونتال الياباني و3 لسيدني الأسترالي.// انتهى //21:45ت م0279