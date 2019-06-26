الخرطوم 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسالتقى لرئيس التشادي ادريس ديبي اليوم، الأمين العام لرئاسة الجمهورية السودانية الفريق الركن محمد علي إبراهيم، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للاستثمار الذي بدأت فعالياته اليوم بالعاصمة التشادية إنجمينا.وقال الأمين العام لرئاسة الجمهورية خلال اللقاء " إن المشاركة في المنتدى تهدف إلى الوقوف على فرص الاستثمار في جمهورية تشاد وعكس ذلك للمستثمرين السودانيين"، مقدمًا شرحًا للرئيس التشادي على مجريات الأحداث بالسودان وطمأنه بأن الأوضاع تسير نحو الاستقرار والسلام المستدام مما سينعكس إيجابيًا على مصالح البلدين.من جانبه، أعرب الرئيس التشادي عن تقديره لمشاركة السودان في المنتدى وعبر عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون والتطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.// انتهى //21:55ت م0280