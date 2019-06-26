واشنطـن 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.وأفادت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان الجانبان بحثا مجموعة من القضايا المشتركة والمهمة بما في ذلك توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمار في الطاقة، وتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن وتعزيز المصالح الأمريكية والهندية المشتركة في منطقة حرة بين الهند والمحيط الهادئ.وهنأ بومبيو، رئيس الوزراء الهندي بفوزه في الانتخابات الأخيرة، موكدًا التزام الولايات المتحدة بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.// انتهى //22:13ت م0281