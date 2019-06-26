حائل 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم، متحف ناصر بن خميس الثويني في مدينة جبة.وفور وصول سموه للمتحف كان في استقباله كل من رئيس مركز جبه بدر بن حجر بن ناحل ورئيس بلدية جبة المهندس خلف العقل ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل بالنيابة بندر الموكاء.وتجول سموه في المتحف حيث زار سموه المضيف ثم ركن المعلومات الأثرية والتراثية وركن المخطوطات وركن العملات القديمة وركن المقتنيات التراثية واستمع لشرح من صاحب المتحف ناصر بن خميس الثويني تحدث فيه عن العمق التاريخي لمدينة جبة وموقعها السياحي، وتنوع وتعدد المواقع الأثرية والتاريخية معربًا عن شكره لأمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما وجدته جبة وآثارها ومواقعها السياحية من دعم واهتمام وأبدى اعتزازه بافتتاح الأمير فيصل بن فهد بن مقرن للمتحف تواصلًا لمواقف سموه الداعمة لأصحاب المتاحف في جبة وغيرها من محافظات ومدن المنطقة.إثر ذلك سجل نائب أمير منطقة حائل كلمة في سجل الزيارات أشاد فيها بما شاهده من اهتمام بالموروث وحسن تنظيم للمتحف متمنيًا للقائمين عليه المزيد من التوفيق.كما تسلم سموه في نهاية الجولة هدية بهذه المناسبة ، ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع صاحب المتحف والمساهمين في نجاحه.حضر الافتتاح مدير شرطة جبة الرائد فواز الرشيدي ومدير التنمية الاجتماعية الأهلية بجبة فهد المشناء وعدد من المسؤولين والمهتمين بالآثار والتراث.// انتهى //22:18ت م0283