الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واساختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم، في الرياض ، برامجه التدريبية ضمن مبادرة تطوير الإعلام الرياضي، في مساري الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، التي عقدت لمدة ثلاث أيام بدءًا من يوم الاثنين الماضي.وشهد البرنامجان اللذان حظيا بحضور أكثر من 70 إعلاميًا وإعلامية تفاعلًا كبيرًا من قبل المتواجدين، حيث شهد البرنامج الأول والذي أقيم تحت عنوان “الفنون الصحفية” التعريف بأهم وأبرز المهارات اللازمة لصناعة المادة الصحفية ككتابة الأخبار الصحفية والتقارير والتحقيقات وغيرها من أشكال الفنون الصحفية، كما تضمن هذا البرنامج العديد من التطبيقات العملية على أرض الواقع لضمان الاستفادة الكاملة من المحتوى الخاص بهذا البرنامج، فيما شهد البرنامج الثاني الذي كان بعنوان “أدوات المراسل الميداني” إقامة عدد من الدروس التطبيقية للتعريفبأهم المهارات الاحترافية للمراسل الصحفي التي تمكنه من تغطية الحدث الصحفي ونقله بكل سرعة ومصداقية للوسائل الإعلامية المختلفة، وما يحتاجه المراسل من أدوات هامة تتيح له التقاط المادة الخبرية في الميدان.وفي الختام، سلم عضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور عبد الله الجحلان المشاركين في هذين البرنامجين الشهادات المعتمدة الخاصة بها، ثم التقطت بعد ذلك الصور التذكارية.مما يذكر أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يستعد لإقامة البرنامج التدريبي (الفنون الصحفية) في حائل الأسبوع القادم في الفترة من 1-3 يوليو المقبل، ضمن خطة الاتحاد التي تستهدف إقامة البرامج التدريبية في كل مناطق المملكة ليستفيد منها أكبر شريحة من الزملاء الأعضاء وطلاب الإعلام في مختلف الجامعات .// انتهى //22:38ت م0284